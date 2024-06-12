Taconun ötesine geçin: Meksika mutfağına ait denemeniz gereken diğer alternatifler
Meksika yemekleri birçok ülkede popüler olan bir mutfak. Bu restoranlar en çok taco, quesadilla gibi yiyecekler sunulur. Ancak geleneksel Meksika mutfağı, şimdiye kadar tattığınız yiyeceklerden daha fazlası olabilir. Peki, ne gibi yemekler var? İşte, her yemek tutkununun listesinde olması gereken geleneksel 5 Meksika yemeği!
Meksika mutfağı dünya çapında taco ile tanınsa da, aslında zengin ve çeşitli yemek seçenekleriyle doludur. Meksika’nın geleneksel yemekleri, bölgesel farklılıklar ve tarihsel etkilerle şekillenmiş olup her biri farklı tatlar sunar. Haberimizde taco dışındaki geleneksel Meksika yemeklerini ve damak zevkinize hitap edebilecek lezzetli alternatifleri derledik. İşte, detaylar...
1. AGUACHILE
Aguachile, Meksika'nın batı kıyılarına özgü bir yemektir. Adı ''biber suyu'' anlamına gelen bu yemek, limon suyunda marine edilmiş karides veya balıktan oluşur. Yemeğe imzasını ve canlı rengini veren ise kişniş ve kırmızı biberden oluşan baharatlı karışımıdır. Salatalık ve soğan dilimleri ekstra tazelik katar.
2. TLAYUDA
Tlayuda, Meksika'nın pizzaya cevabıdır. Bu yemek, güneydeki Oaxaca eyaletindeki çok sayıda restoran, lokanta ve pazarda bulunan popüler bir besindir. Tlayuda, önce gevrek olması için fırında pişirilen veya kızartılan ve daha sonra dolgularla doldurulan devasa bir mısır tortilla ekmeğinden oluşur. En otantik tlayuda, kızartılmış siyah fasulye, bol miktarda quesillo veya Oaxaca peyniri, salsa sos ve seçtiğiniz bir et ile birlikte gelir.
3. TORTA AHOGADA
Klasik bir torta ahogadanın yapımı ekmekle başlar. Otantik torta ahogada, Birote Salado adı verilen ekşi mayalı bir rulodan yapılır; bu dışı çıtır, içi çiğnenebilen bir tür kalın ekmektir. Ekmek, önce eti veya sakatat parçalarıyla doldurulur sonra ise salso sos içine batırılır veya sos tabağa döküldükten sonra sandviç üstüne konulur.
4. CEMITAS POBLANAS
Cemitas Poblanas, Meksika eyaleti ve Puebla şehrine ait özel bir sandviçtir. Cemita, yumurtadan yapılan ve üzerine susam serpilmiş yoğun bir ekmek rulosudur. Doyurucu sandviçin içinde panelenmiş sığır eti, chipotle salsa sos, taze papalo yaprakları, bol miktarda Oaxacan peyniri, soğan ve avokado bulunur.
5. CAMARONES A LA DIABLA
Bu yemekte pişirilmiş ve dumanlı kırmızı şili biber sosuyla kaplanmış büyük karidesler bulunur. Kırmızı şili biber sosu yemeğin en önemli kısmı olarak kabul edilir. Dumanlı ve baharatlı tadı, biberlerin yanı sıra sulu domateslerinin karışımından gelir.
Kaynak: Herald Weekly