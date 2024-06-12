Taconun ötesine geçin: Meksika mutfağına ait denemeniz gereken diğer alternatifler

2. TLAYUDA

Tlayuda, Meksika'nın pizzaya cevabıdır. Bu yemek, güneydeki Oaxaca eyaletindeki çok sayıda restoran, lokanta ve pazarda bulunan popüler bir besindir. Tlayuda, önce gevrek olması için fırında pişirilen veya kızartılan ve daha sonra dolgularla doldurulan devasa bir mısır tortilla ekmeğinden oluşur. En otantik tlayuda, kızartılmış siyah fasulye, bol miktarda quesillo veya Oaxaca peyniri, salsa sos ve seçtiğiniz bir et ile birlikte gelir.