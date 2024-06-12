Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Taconun ötesine geçin: Meksika mutfağına ait denemeniz gereken diğer alternatifler

        Taconun ötesine geçin: Meksika mutfağına ait denemeniz gereken diğer alternatifler

        Meksika yemekleri birçok ülkede popüler olan bir mutfak. Bu restoranlar en çok taco, quesadilla gibi yiyecekler sunulur. Ancak geleneksel Meksika mutfağı, şimdiye kadar tattığınız yiyeceklerden daha fazlası olabilir. Peki, ne gibi yemekler var? İşte, her yemek tutkununun listesinde olması gereken geleneksel 5 Meksika yemeği!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meksika mutfağı dünya çapında taco ile tanınsa da, aslında zengin ve çeşitli yemek seçenekleriyle doludur. Meksika’nın geleneksel yemekleri, bölgesel farklılıklar ve tarihsel etkilerle şekillenmiş olup her biri farklı tatlar sunar. Haberimizde taco dışındaki geleneksel Meksika yemeklerini ve damak zevkinize hitap edebilecek lezzetli alternatifleri derledik. İşte, detaylar...

        2

        1. AGUACHILE

        Aguachile, Meksika'nın batı kıyılarına özgü bir yemektir. Adı ''biber suyu'' anlamına gelen bu yemek, limon suyunda marine edilmiş karides veya balıktan oluşur. Yemeğe imzasını ve canlı rengini veren ise kişniş ve kırmızı biberden oluşan baharatlı karışımıdır. Salatalık ve soğan dilimleri ekstra tazelik katar.

        3

        2. TLAYUDA

        Tlayuda, Meksika'nın pizzaya cevabıdır. Bu yemek, güneydeki Oaxaca eyaletindeki çok sayıda restoran, lokanta ve pazarda bulunan popüler bir besindir. Tlayuda, önce gevrek olması için fırında pişirilen veya kızartılan ve daha sonra dolgularla doldurulan devasa bir mısır tortilla ekmeğinden oluşur. En otantik tlayuda, kızartılmış siyah fasulye, bol miktarda quesillo veya Oaxaca peyniri, salsa sos ve seçtiğiniz bir et ile birlikte gelir.

        4

        3. TORTA AHOGADA

        Klasik bir torta ahogadanın yapımı ekmekle başlar. Otantik torta ahogada, Birote Salado adı verilen ekşi mayalı bir rulodan yapılır; bu dışı çıtır, içi çiğnenebilen bir tür kalın ekmektir. Ekmek, önce eti veya sakatat parçalarıyla doldurulur sonra ise salso sos içine batırılır veya sos tabağa döküldükten sonra sandviç üstüne konulur.

        5

        4. CEMITAS POBLANAS

        Cemitas Poblanas, Meksika eyaleti ve Puebla şehrine ait özel bir sandviçtir. Cemita, yumurtadan yapılan ve üzerine susam serpilmiş yoğun bir ekmek rulosudur. Doyurucu sandviçin içinde panelenmiş sığır eti, chipotle salsa sos, taze papalo yaprakları, bol miktarda Oaxacan peyniri, soğan ve avokado bulunur.

        6

        5. CAMARONES A LA DIABLA

        Bu yemekte pişirilmiş ve dumanlı kırmızı şili biber sosuyla kaplanmış büyük karidesler bulunur. Kırmızı şili biber sosu yemeğin en önemli kısmı olarak kabul edilir. Dumanlı ve baharatlı tadı, biberlerin yanı sıra sulu domateslerinin karışımından gelir.

        Kaynak: Herald Weekly

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı