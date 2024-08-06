Yaz aylarının favori sebzesi patlıcanla hazırlanan karnıyarık, geleneksel mutfağımızın en sevilen yemeklerinden biri. Etli harcı ve muhteşem sosuyla damakları şenlendiren bu tarif, misafir sofralarınıza farklı bir tat katacak. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz lezzetli karnıyarık tarifimizin detayları!