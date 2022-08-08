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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da tadilat sırasında balkon çökünce 1 işçi öldü!
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İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

İstanbul'da feci bir olay yaşandı. Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Son dakika: İstanbul'da tadilat sırasında balkon çökünce 1 işçi öldü!
Tadilat sırasında balkon çökünce 1 işçi öldü!
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AA

İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, ilçede bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.

Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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