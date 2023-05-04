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Haberler Gündem 3. Sayfa Tadilat yaptığı baca üzerine çöktü
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Tadilat yaptığı bacanın çökmesiyle hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tadilat çalışması yaptığı baca üzerine çöken Ayhan Karaduman, yaşamını yitirdi

Tadilat yaptığı baca üzerine çöktü
DHA

Zonguldak'ta, tadilat yaptığı baca üzerine çöken Ayhan Karaduman (44) öldü.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Külah köyünde meydana geldi. Bir evde tadilat yapan inşaat işçisi Ayhan Karaduman'ın üzerine baca yıkıldı. Karaduman, moloz yığınlarının altında kaldı.

Ayhan Karaduman'ı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaduman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayhan Karaduman'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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