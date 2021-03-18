TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ziyaret

AA

TAF'tan yapılan açıklamaya göre Çintimar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, bir süredir vekaleten yürüttüğü göreve asaleten atanan Bozgeyik'e başarılar diledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının olimpiyat yolunda sporun en önemli destekçisi olduğunun altını çizen Çintimar, atletizm olarak her zaman Spor Toto'nun desteğini yanlarında hissettiklerini belirtti.

Bozgeyik ise nazik ziyareti için Çintimar'a teşekkür ederek, birlikte Türk sporu için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.