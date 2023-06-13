Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

TAG Otoyolu'nda 9 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 9 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 TIR, 2 otomobil, panelvan, pikap ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

TAG Otoyolu'nda 9 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı
AA

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücünün adı öğrenilemeyen yaş meyve ve sebze yüklü TIR, TAG Otoyolu Akgedik mevkisinde bir araçtan sızdığı değerlendirilen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ, KAZAYA KARIŞTI

Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'daki kasalar yola saçıldı. Bu sırada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 TIR, 2 otomobil, panelvan, pikap ve hafif ticari aracın da karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştı.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Kaza nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, uzun kuyruklar oluşan yolda önlem aldı.

AA'nın haberine göre; itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince araçta sıkışan kişi çıkarıldı.

Kazayla ilgili spruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'a kurbanlık hayvanlar getirilmeye başladı
GÜNDEM İstanbul'a kurbanlık hayvanlar getirilmeye başladı
Fesleğenin Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Fesleğenin diğer adı nedir?
Doğu Roma İmparatorluğu'nun Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer adı nedir?
Dikenli İncirin Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Dikenli incirin diğer adı nedir?
Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEM Kastamonu'da ölümlü kaza
Hünnap Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Hünnap diğer adı nedir?
Hava Katmanının Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Hava katmanının diğer adı nedir?
Hamamın Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Hamamın diğer adı nedir?
Fıtır Sadakasının Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Fıtır sadakasının diğer adı nedir?
İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i yakalandı
GÜNDEM İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.