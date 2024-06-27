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        Haberler Gündem Güncel TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 1 yaralı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:45
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        TAG Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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        Hasan Kılıçparlar idaresindeki çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı.

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        Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı.

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        Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

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        Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken uzun araç kuyruğu oluştu.

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        Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        #trafik kazası
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