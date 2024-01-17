Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TAG sürücüsüne kesilen ‘korsan taşımacılık’ cezası ile ilgili karar

        TAG sürücüsüne kesilen ‘korsan taşımacılık’ cezası ile ilgili karar

        Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, aracı bağlanan TAG sürücüsünün açtığı davada sürücüyü haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        TAG'a kesilen ceza ile ilgili karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya 2’nci İdare Mahkemesi, TAG sürücüsünü, açtığı davada haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi.

        İHA'nın haberinde söz konusu karar ile TAG sürücüsünün ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yaptığından bahisle korsan taşımacılık iddiasının da geçersiz hale geldiği belirtildi.

        Aracı bağlanan ve emniyet ekiplerince ceza uygulanan TAG sürücüsü B.B. tarafından açılan davada Antalya 2’nci İdare Mahkemesi sürücüyü haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi.

        Mahkeme kararında “Polis ekiplerince tutulan tutanağın tek taraflı ve dayanaksız olduğu, TAG sürücüsünün ticari maksatla yolcu taşıdığına dair delil bulunmadığı ve bunun sadece kolluk beyanından kaynakladığı, dolayısıyla emniyet tarafından tutulan tutanak ile kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu” belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar