TAG sürücüsüne kesilen ‘korsan taşımacılık’ cezası ile ilgili karar

TAG sürücüsüne kesilen ‘korsan taşımacılık’ cezası ile ilgili karar

TAG sürücüsüne kesilen ‘korsan taşımacılık’ cezası ile ilgili karar Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, aracı bağlanan TAG sürücüsünün açtığı davada sürücüyü haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi

Antalya 2’nci İdare Mahkemesi, TAG sürücüsünü, açtığı davada haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi.

İHA'nın haberinde söz konusu karar ile TAG sürücüsünün ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yaptığından bahisle korsan taşımacılık iddiasının da geçersiz hale geldiği belirtildi.

Aracı bağlanan ve emniyet ekiplerince ceza uygulanan TAG sürücüsü B.B. tarafından açılan davada Antalya 2’nci İdare Mahkemesi sürücüyü haklı buldu ve cezanın iptal edilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında “Polis ekiplerince tutulan tutanağın tek taraflı ve dayanaksız olduğu, TAG sürücüsünün ticari maksatla yolcu taşıdığına dair delil bulunmadığı ve bunun sadece kolluk beyanından kaynakladığı, dolayısıyla emniyet tarafından tutulan tutanak ile kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu” belirtildi.