Tağşiş listesi yenilendi: Köftede soya, et dönerde kanatlı eti
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi yeniledi. Listeye 6 yeni ürün eklendi. Haşlanmış köftede soya, et dönerde kanatlı et, zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 807'e sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 169'e yükseldi.
Son testlerde haşlanmış köftede soya, et dönerde kanatlı et, zeytinyağında tohum yağı tespit edilirken bitkisel karışım yağda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktığı görüldü.