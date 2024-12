Tağşiş listesi yenilendi: Köftede soya, et dönerde kanatlı eti - Alışveriş Haberleri

Tağşiş listesi yenilendi: Köftede soya, et dönerde kanatlı eti Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi yeniledi. Listeye 6 yeni ürün eklendi. Haşlanmış köftede soya, et dönerde kanatlı et, zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi

Giriş: 11.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:08

