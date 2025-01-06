Tağşiş ve taklit listesi 2025: Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesini duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tağşiş ve taklit listesi güncel olarak duyuruluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı sütlerde su bulunduğunu duyurdu. Üretici firma Danone, teknik aksaklık nedeniyle sütlerin geri toplandığını açıkladı. Peki 6 Ocak tağşiş ve taklit listesinde neler, hangi markalar var?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek listesine yeni ürünler eklendi. İşte güncel tağşiş ve taklit listesi
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI LISTEDE YER ALAN BAZI ÜRÜNLER VE MARKALAR ŞU ŞEKILDE;
Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit ediliyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi