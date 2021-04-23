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Taha Akgül, "Avrupa güreş tarihine" geçti

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği 8. altın madalyayla Avrupa güreş tarihine geçti.

Taha Akgül,

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya, serbest stil 125 kiloda 8. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgar Valentin Yordanov'un 7, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Rus Buvaysa Saytiyev'in 6 Avrupa şampiyonluğu var.

Yordanov ve Saytiyev'i geride bırakan milli güreşçi, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Taha Akgül sakatlığı nedeniyle geçen sene Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamadı.

Milli güreşçi, 8 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında Taşkent'te ile 2015'te Las Vegas'ta Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu oldu.

Taha Akgül'ün 2013 Akdeniz Oyunları, 2013 Dünya Üniversite Oyunları ve 2019 Askeri Olimpiyat Oyunları şampiyonlukları da var.

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