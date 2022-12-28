Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Güreş
ABONE OL

Taha Akgül, dünyanın en iyi güreşçisi seçildi

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından serbest güreşte `Dünyanın En İyi Güreşçisi´ seçilen Taha Akgül, "Hedefim 4´üncü kez dünya şampiyonluğu olacak. Rakiplerim bana çalışıyor ama ben de onlara çalışıyorum, bunu unutmasınlar. Onlar bana çalışabilirler ama benim hedefim tekrar onları yenmek olacak. Var gücüyle geçen yıldan daha fazla çalışan bir Taha var" dedi.

Taha Akgül, dünyanın en iyi güreşçisi seçildi
DHA


Güreş kariyerinde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve 2022 yılını da tekrar Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak namağlup tamamlayan milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından serbest stilde `Dünyanın En İyi Güreşçisi´ seçildi. Akgül, hem Dünya Güreş Birliği tarafından yapılan seçimi, hem de 2022 yılını Demirören Haber Ajansı´na (DHA) değerlendirdi.


"HEM KENDİM, HEM DE ÜLKEM ADINA ÇOK GURUR VERİCİ"


2022 yılında Dünya Güreş Birliği tarafından serbest stilde dünyanın en iyi güreşçisi seçilmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Akgül, "Dünyada bu kadar güreş starı, dünyanın bütün ülkelerinin büyük güreşçileri varken, onların önünde yılın güreşçisi seçilmem hem kendi adıma, hem de ülkem adına çok büyük bir gurur verici. 2022 yılını da namağlup kapatmam kendi adıma gurur verici. Yaşar Doğu Turnuvası'nda 1´incilik, daha sonra 9´uncu kez Avrupa şampiyonluğu ve daha sonra 3´üncü kez dünya şampiyonluğu yaşadım. Çok güzel bir yıl geçirdim, bunun ödülünü de Dünya Güreş Birliği verdi. Çok mutlu ve gururluyum. 2023´te de bunu tekrarlayacağım. 2022´de çalıştığımın daha fazlasını çalışıyorum ve 2023 yılında daha da başarılı olacağımı düşünüyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Beni seçtikleri, buna layık gördükleri için Dünya Güreş Birliği´ne teşekkür ediyorum. Tüm güreş otoriteleri buna karar veriyor. Orada dünyanın en önemli sporcuları vardı. Beni takdir ettiler, beni seçtiler. Ülkemiz adına bu kararın önemli olduğunu düşünüyorum. Ağır sıklette şampiyon olmam, ülkemiz adına başpehlivanlıkta birinci olmamız ayrı bir gurur diye düşünüyorum" dedi.


2022 yılında başardıklarıyla bu şekilde bir takdiri beklediğini aktaran Akgül, çok başarılı bir yıl geçirdiğini ve en iyi rakiplerini yenerek bu ödüle layık görüldüğünü sözlerine ekledi.


"ELDE ETTİĞİM PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ KORUMAM GEREKİYOR"


Rakiplerinin kendisini hedef olarak gördüğünü ve ekstra bir motivasyonla mindere çıktıklarını kaydeden Akgül, "Yendiğim rakiplerimin hepsi, seneye daha büyük motivasyonla hazırlanacaklar. Ben de bunu bildiğim için ekstra motive olup, şu an elde ettiğim psikolojik üstünlüğü korumam gerektiğini ve üzerine çıkmam gerektiğini biliyorum. 2023 yılı artık olimpiyat elemelerinin başladığı bir yıl olacak. Dünya şampiyonasında olimpiyat kalifikasyonları da başlıyor. Orada ilk 5´e giren sporcular direkt olarak olimpiyatlara gitme şansı elde edecekler. Tabi ki bu benim için kriter değil. Benim oradaki hedefim 4´üncü kez dünya şampiyonluğu olacak. Rakiplerim bana çalışıyor ama ben de onlara çalışıyorum, bunu unutmasınlar. Onlar bana çalışabilirler ama benim hedefim tekrar onları yenmek olacak. Var gücüyle geçen yıldan daha fazla çalışan bir Taha var. İnşallah bunun emeğini 2023 yılında alacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Taha Akgül, 2022 yılının en iyi güreşçisi seçildi
DİĞER Taha Akgül, 2022 yılının en iyi güreşçisi seçildi
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez Filistinli hakem görev alacak
DİĞER FIFA'dan bir ilk!
İtalya'da ırkçılık: Ragbi oyuncusuna gönderilen Noel paketinden çürük muz çıktı
DİĞER İtalya'da ırkçılık skandalı!
Halter, 2022’de 258 madalya kazandırdı
DİĞER Halter, 2022’de 258 madalya kazandırdı
Halis Karataş'tan bir ilk daha!
DİĞER Halis Karataş'tan bir ilk daha!
Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu
FUTBOL Arda Güler ödülü kaptı!
Minnesota Vikings, Amerikan futbolu tarihine geçti
DİĞER Minnesota Vikings tarihe geçti
TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ: 2022 Dünya Kupası güncel TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda yer alıyor?
DİĞER Dünya Kupası maçları TRT 1 frekans ve uydu ayarları
Son dakika haberi Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya şampiyonu!
DİĞER Milli Takım, Dünya şampiyonu!
Milli atlet Aras Kaya'ya dopingden 3 yıl men cezası!
DİĞER Milli atlete doping cezası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.