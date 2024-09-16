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        Taha Akgül projelerini açıkladı

        Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, öncelikle kulüp sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:23
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        Taha Akgül projelerini açıkladı!
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        Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde ederek önemli başarılara imza atan Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı. Projelerini anlatan Akgül, öncelikle kulüp sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

        Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenleyen Akgül, projelerini açıkladı.

        "GÜREŞ MİSYONUM HER ZAMAN DEVAM EDECEK"

        Akgül, güreş kariyerinin başındaki başarısızlıklarda "dibi" gördüğünü, sonra hızlı gelişim göstererek önemli başarılar elde ettiğini anlattı.

        Kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya, 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Akgül, sporculuk hayatını noktalasa da "bir kenara" çekilme şansının olmadığını vurgulayarak "Taha Akgül olduysam güreş sayesinde oldum. Güreş misyonum her zaman devam edecek. Altyapıdan gelip zirveye çıkmış, her şeyini güreşe borçlu, güreşin eksiklerini bilen bir sporcu olarak bu sorumluluğu almam gerekiyordu." diye konuştu.

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        "OLİMPİYATLARA GİTMEDEN SON HAFTA ÜÇ GÜREŞ ANTRENMANI YAPTIM"

        Sporculuk kariyerini tamamlamasının adaylıkla alakalı olmadığını dile getiren Akgül, "Fiziki anlamda misyonumu doldurduğumu hissettim. Omuz başlarım sakat, ağrıdan antrenman yapamadım. Dizlerim yine aynı şekilde, seke seke antrenmanlar yaptım. Olimpiyatlara giderken son hafta üç güreş antrenmanı yaptım. Federasyonla alakalı bir düşüncem olmasaydı dahi minderde misyonumu tamamladığımı düşünüyordum. Hamdolsun güzel bir bitiriş oldu. Paris Olimpiyatları'nda 15 dakika alkışlanmak çok gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.

        Başkanlık adaylığında Ahmet Ayık, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit'in de kendisinin yanında olduğunu söyleyen Akgül, destekçilerine teşekkür etti.

        "KIRGINLIKLARI BİTİRECEĞİZ"

        Taha Akgül, güreşin temel eksikliklerini bildiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

        "100 senelik tarihi olan bir federasyonuz fakat maalesef idari binamız yok. Türk güreşini ayakta tutan kulüpler ve belediyeler. Belediyelerin destekleri çok önemli ama desteklerimiz çok azaldı. Kurumlarımızın, kulüplerimize destekleri azaldı. İlk yapmamız gereken kulüplerin sayısını artırmak. Yıldızlarımız her sene en az 7-8 kamp yapıyorken kamp sayıları şu an 1-2'ye düştü. Gençlerimiz yine aynı şekilde. Turnuva sayılarımız da azaldı. Bunların sayılarını inşallah tekrar artıracağız. Liglere de sponsor bulup ödül getireceğiz. Federasyonumuzun kurumsallaşmasını sağlayacağız. Güçlü bir yönetimimiz olacak. Liyakatli kadrolarla işi ehline teslim edeceğiz. Teknik kurullarda güreşin duayenlerine görev vereceğiz. Onların sözleri bizler için çok önemli, onları dinleyeceğiz. Sahada ise dünya güreşinin son halini daha iyi bilen hocalarımızla çalışıp daha dinamik bir yapı oluşturacağız."

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        "Herkesi dinleyen, herkesi birleştiren bir Taha Akgül olacak." diyen Akgül, "Ben yok, biz var. Herkesi bir araya getireceğim. Kırgınlıkları bitireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

        İDARİ BİNA SÖZÜ

        Akgül, çalıştay yapmayı düşündüklerine değinerek, "Türk güreşin duayenlerini, kulüp yöneticilerini, herkesi davet edeceğiz. Milli takım kriterlerini, liglerin statülerini soracağız. Çalıştayı her yıl dünya şampiyonası sonrası yenileyeceğiz. Tüm kulüplerimizin söz hakkı olacak." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güreşe her zaman destek verdiğini vurgulayan Akgül, Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak'ın da Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevini daha önce yürüttüğünü hatırlattı.

        Güreş camiasına "idari bina müjdesi" veren Akgül, şunları kaydetti:

        "100 senedir yapılmayanı hayata geçireceğiz. Bütün belediye başkanlarının emeği büyük. ASKİ Spor Kulübü Başkanımız Yüksel Arslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın bizlere bir müjdesi oldu. Güreşi seven, ülkesini seven insandır. Güreşi sevenden vatan haini çıkmaz. Seçilirsem idari bina sözünü başkanımızdan aldık. Bu yoldaki en büyük vaatlerimden biri. Yanımızda talimatlarını verdi. Keçiören'de olimpik parkın içine yapılıyor. İnşallah yanına da salon yapılacak. Bunun da buradan sözünü veriyoruz. Türk güreşinin temel eksiklerini gidermek, gelenekten aldığımız Türk güreşinin gücünü 2028 ve 2032 olimpiyatlarına taşımak, Türk güreşinin gücünü ulusal ve uluslararası arenada tekrar şahlandırmak, herkesi bir araya getirmek için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına adayım."

        "TÜRK GÜREŞ STİLİ"

        "Türk güreş stili" vurgusu yapan ve bunun oluşması gerektiğini dile getiren Akgül, "Bir İranlı müsabakaya çıktığında tarzı var, sürekli atak, rakibine baskı var... Türk güreşçiler olarak belki çok teknik değiliz ama kuvvet ve kondisyonda iyi durumdayız. Bunun üzerine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türk müsabakaya çıktığında geri adım atmaz, bunu öğreteceğiz. Bu mantaliteyi yerleştireceğiz." şeklinde konuştu.

        Zorlu bir görevin kendilerini beklediğini belirten Akgül, olimpiyatlarda altın madalya hasretini sonlandırmak istediklerini Türkiye'nin Dünya Güreş Birliğindeki temsiliyet gücünü artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        Taha Akgül'ün basın toplantısında olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de yer aldı.

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