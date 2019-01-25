Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Ranking Series İvan Yariguin Turnuvası'nda finale çıktı.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde düzenlenen turnuvada 125 kg'da mindere çıkan Taha Akgül, Rus sporcu Zelimkan Khizriev'i 11-1, Kübalı Yudeny Alpajon Estevez'i ise 10-0 sayı tuşuyla yendi. Akgül, yarı finalde de 2018 dünya 2'ncisi olan Çinli Zhiwei Deng'i 10-0 sayı tuşuyla yenerek finale yükselmeyi başardı.
Taha Akgül yarın TSİ 16.00'da başlayacak finalde Rus güreşçisi Anzor Khizriev ile karşı karşıya gelecek.
65 kg mindere çıkan Cengizhan Erdoğan ise Çinli Yuan'ı 13-3 sayı tuşuyla yenerken, Moğol güreşçi Tulga Timur Ochir'e ise 12-6 mağlup oldu. 57 kg'da yarışan Ahmet Peker de Rus Abbashadgi Magamedov'a ve repesajda da ABD'li dünya 2'ncisi Thomas Patrick Gilman'a yenildi.
Turnuvada yarın 74 kg'da Yakup Gör, 86 kg'da Fatih Erdin ve 97 kg'da Baki Şahin mindere çıkacaklar.
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