Kanser hastalarını tedavi ettiği ameliyat masasına bu kez kendisi yattı

Resmi Gazete'nin son sayısında yer alan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevine Taha Çakmak getirildi. İşteTaha Çakmak'ın hayatı hakkında merak edilenler...

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Taha Çakmak 1981 yılında Elazığ’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi.

Çakmak, 2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu’da Denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005-2019 yıllarında Ziraat Bankası AŞ’de Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev alan Çakmak, 2019-2021 yıllarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.