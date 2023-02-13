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Enkazdan gün gün haber veren Dilan Polat "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum" dedi! Taha Duymaz'ın ablası iddiaları yalanladı!

Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Hatay'da ailesiyle birlikte 8 katlı binanın zemin katında göçük altında kalan Taha Duymaz için umutlu bekleyiş sürüyor. CZN Burak ve ablası Semiha Duymaz, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken Taha Duymaz'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Dilan Polat "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum" açıklamasında bulunurken genç fenomenin ablasından son dakika açıklaması geldi. İşte, Taha Duymaz son dakika gelişmeleri...

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  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından başta Hatay olmak üzere 10 il büyük hasar aldı. Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz son dakika haberleri, depremin ilk gününden beri takip ediliyor. 10 ili vuran depremde bir hafta geride kalırken genç fenomenin ablası Semiha Duymaz ve CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, Taha Duymaz son durum gelişmelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gün gün enkazdan paylaşım yapan Dilan Polat "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum, daha fazla da konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullanırken Taha'nın ablası Semiha Duymaz ise ölüm iddialarını yalanladı. Genç fenomenin takipçileri Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, enkaz altından çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte, Taha Duymaz son dakika gelişmeleri...
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    "KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR"

    Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    VİNÇ DEPREM BÖLGESİNDE!

    CZN Burak, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Taha Duymaz'ın evinin bulunduğu bölgeye vinç geldiğini duyurdu.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    CZN BURAK VE TAHA'NIN ABLASI SON DURUMU AÇIKLADI!

    CZN Burak'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taha'nın ablası Semiha Durmaz; "Şu an bir umutla bekliyoruz, yalan haberlere inanmayın. Şu an böyle haberleri okuyunca ben daha çok panikliyorum, daha çok oraya gitmeye çalışıyorum işlerini engelleme engellemek istemiyorum. Lütfen artık paylaşmayın, kimsenin umudunu kırmayın." ifadelerini kullandı.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    "8 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA"

    CZN Burak sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile son durumu açıkladı. Taha Duymaz'ın 8 katlı bir binanın giriş zemin kardeşleri Melek ve Umut ile birlikte depreme yakalandığını açıkladı.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    CZN BURAK SON DURUMU AÇIKLADI: YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR!

    CZN Burak sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda "Ben Hatay'lıyım. Göçük altında kalan arkadaşlarım ve köylülerim de var. Sürekli onlara ziyarete gidip onlarla ilgilenmeye çalışıyorum.

    Bu arkadaşlarımdan, kardeşlerimden biri de Taha Duymaz, 3 gündür buradayım ve Taha Duymaz'ın enkazının olduğu bölgeden ayrılmamaya çalışıyorum. Taha'nın enkazının olduğu yerde yoğun bir çalışma var, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yangın çıkmadı, yanlış bilgi bu." ifadelerini kullandı.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    TAHA DUYMAZ'IN ABLASINDAN YENİ AÇIKLAMA

    Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz; "Herkes çok merak ediyor biliyorum ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama hala yeni başlandı çalışmalara. Tek duam kurtulmaları ortadan sosyal medyadan hiçbir şey görüldüğü, paylaşıldığı gibi değil, sadece dua." açıklamasında bulundu. 
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    "BEN TAHA'NIN VEFAT ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

    Taha için yardım seferberliği  başlatan ve konuyla ilgili ilk günden beri ilgilenen fenomen Dilan Polat, Taha’nın vefat ettiğini düşündüğünü story paylaşımında açıkladı.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    "BU İŞİ ÇÖZECEĞİM"

    Öğrendiklerinden sonra midesinin bulandığını dile getiren fenomen "Bu işi çözeceğim" ifadelerini kullandı. Dilan Polat'ın "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla konuşmak istemiyorum" açıklaması gündem oldu.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    "TAHA'NIN BATTANİYESİ"

    Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında "Taha'nın son storys o battaniye" ifadelerini kullandı.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    DURMAZ'IN YÜREK SIZLATAN SÖZLERİ "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kaldı. Duymaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, geçtiğimiz yıllarda çektiği videosu yürekleri sızlattı.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri burktu. Duymaz'ın videoda, "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum bu kafadayım geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" dediği görülüyor.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor. 

    Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

    Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.
  • TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum ne?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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