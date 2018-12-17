Mehmet Genç, yaptığı açıklamada, "Bu 9. yıl şampiyonluğumuz, ASKİ Spor bir kere daha kendini kanıtladı. Türkiye’nin lokomotif sporu güreş, güreşin de lokomotifi ASKİ Spor. Bu kupa Ankara'mıza hayırlı olsun." dedi.

Serbest stil güreşte olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Taha Akgül ile grekoromen stil güreşte dünya ve Avrupa şampiyonalarında boynuna çok sayıda altın madalya asan Rıza Kayaalp'ın başkent kulübünün sporcuları olduğunu hatırlatan Genç, "Bu sporcular bizim, ülkemizin büyük bir değeri. Altyapıdan bir Taha Akgül’ün gelmesi için belki 50 yıl bekleyeceğiz. Bu çocuklar 50 yıllık bir başarı yaptı." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i elendikleri dünya şampiyonası öncesinde elde ettikleri üstün başarılar nedeniyle herkesin kucakladığını aktaran Genç, "Bu çocuklar insan değil mi? Burada da yol kazası geçirdi. Olabilir, yenilebilir ama bu çocuklar önümüzdeki sene Avrupa ve dünya şampiyonasında sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyanın en büyük adayları. Çocuklar yenildi diye onları ateşe atacak halim yok. Şampiyon olduğunda kucaklayalım yenilince de çocukları ateşe atalım ve başarısızlığımızı onlara yükleyelim, yok öyle bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"TAHA GÜREŞİ BIRAKIRSA KİMSE BİŞEY DİYEMEZ"

Rıza ve Taha ile konuştuğunu anlatan Genç, şöyle devam etti:

"Tamam 2018’de yenildiniz, bu bir kazadır, önemli olan 2019 olimpiyat kotası yılı, bizim için önemli olan bu' dedim. Taha Akgül güreşi bıraksa kimse bir şey diyemez. Defalarca Avrupa ve dünya şampiyonu oldu ve ayrıca olimpiyat şampiyonu. Ama bu çocukların sosyal faaliyeti yok, bana göre yapması lazım. Bu çocuklar hangi kafeye oturacağını bile seçer. Kendini düşünmüyor, her türlü tedbiri çocuk zaten kendi alıyor."

Taha ve Rıza'nın kulüp başkanı olarak kendisi ve güreş camiasının üzerine düşen görevin "bu çocukları el üstünde değil baş üstünde tutmak" olduğunu vurgulayan Genç, "Taha ve Rıza'ya destek olup 2019 ve 2020’ye hazırlamamız lazım. Bu 2018’deki dünya şampiyonası bir kazaydı. Hem Rıza, hem Taha, ikisi de aslandır, aslanlar da düştüğü yerden kalkmasını bilir. 2020’deki olimpiyatlarda altın madalyanın en büyük adayları da bu iki çocuktur. 2020 olimpiyatlarında şampiyonluğa en yakın kim dersiniz ben Taha ve Rıza kardeşlerimi söylerim." diye konuştu.

"TEK YENİLEN BUNLAR DEĞİL Kİ"

Mehmet Genç, Türk güreşinde şu anda Taha Akgül'ün yerine geçebilecek altyapıdan tek bir ismin dahi söylenemeyeceğini iddia etti. Güreş Milli Takımı'nın şampiyonalara 30 sporcuyla gittiğini vurgulayan Genç, "Tek yenilen bunlar değil ki zaten bir tane altın madalyayla döndük." dedi. Dünya şampiyonasında madalya alan sporcuların arasında ASKİ Spor güreşçilerinin de yer aldığını dile getiren Genç, şunları söyledi:

"Taha Akgül, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonudur. Adını altın harflerle yazdırmıştır, bu ülkenin pırlantasıdır, keza Rıza Kayaalp de aynı şekildedir. Herkesin aklında aynı şey var 'şampiyon olacaklar', ben de istiyorum şampiyon olsunlar."

"BU ÇOCUKLAR GAZİNOYA MI GİTTİ?"

Mehmet Genç, şampiyon güreşçilere "çamur atıldığını" belirterek "Bu iki çocuğa çamur atarak diyorlar ki 'Sağda solda geziyorlar.' Bu çocuklar gazinoya mı gitti, pavyona mı gitti." ifadelerini kullandı.

Güreş camiasından "Bu çocuklar çok geziyor." eleştirisi yapıldığını dile getiren Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çocuklar antrenman mı yapmadı, kampa mı gelmedi, kamptan mı kaçtı. Milli takıma sporcu vermekten gurur duyuyorum. Amacımız bu. Milli takıma verdiğin sporcu artık senden çıkıyor, savaşını ülke için veriyor. Sen sporcuyu koruyacağına, kendi başarısızlığını gizlemeye çalışıyor, 'bu iki sporcu başarısız' diyorsun. Ben çocuklara, 'Bu sizin vereceğiniz bir cevap değil, cevabını ben veririm.' diyorum, onlar da konuşmuyor."

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