Bakan Çavuşoğlu Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: Tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı

"Tahıl ihracatının önündeki engeller kalkmadı" 0:00 / 0:00

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı. Rusya'nın beklentilerinin karşılanması yönünde hangi adımlar atılacak, onları değerlendiriyoruz, çalışmaları koordine ediyoruz." dedi. Çavuşoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyaretinde NATO üyeliği konusunda bir gelişme olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, bugünkü toplantının somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacağını belirterek İsveç hükümetinin tüm açıklamalarıyla bu yönde adım atacağını söylediğini ifade etti. Çavuşoğlu, daha önce Üçlü Muhtıra'nın uygulanmasını takip için kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısının Helsinki'de düzenlendiğini hatırlatarak, bir önceki hükümetin seçim öncesinde Daimi Ortak Mekanizma toplantısını Stockholm'de yapmaya cesaret edemediğini, bu nedenle Finlandiya'da yapıldığını ancak şimdi Stockholm'de olacağını kaydetti. ÇAVUŞOĞLU: 530 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ Bakan Çavuşoğlu, "Bu toplantıda tekrar Mutabakat Zaptı masaya yatırılacak, üçlü bir şekilde ne yapıldı, ne yapılmadı bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor." dedi. Çavuşoğlu, gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda bugün yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendirdiklerini vurguladı.

MISIR'LA NORMALLEŞME SÜRECİ Mısır'la normalleşme sürecine ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, söz konusu normalleşmenin istedikleri düzeyde hızlı gerçekleşmediğini, bunun da kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etti. Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin soruya da görüşmesinin "çok iyi geçtiği" yanıtını vererek, "Artık ikili düzeyde attığımız adımlara ilaveten Afrika dahil üçüncü ülkelerde de neler yapabileceklerimizi ve diğer projeleri konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı. Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile temaslara ilişkin soruya da Çavuşoğlu, temasın istihbarat düzeyinde devam ettiğini ancak şu anda planlanmış bir temas olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesine ilişkin soru üzerine, Rusya'nın, söz konusu anlaşmaya geri dönmesinin ardından çok yoğun telefon temaslarının olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, kendisinin de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü belirtti. Çavuşoğlu, ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile görüştüğünü de hatırlattı.