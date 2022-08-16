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Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı.

Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl taşıyan 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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AA / HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yuzhny'den 2, Çornomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bugün Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetleneceği kaydedildi.

AY SONUNA KADAR EN AZ 10 GEMİ AYRILACAK

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, dün yaptığı açıklamada ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

Şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydeden Vaskov, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı." demişti.

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