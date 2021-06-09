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Tahincioglu Nidapark

Tahincioğlu’ndan Çengelköy’de mahalle kültürünü yaşatan yepyeni bir proje: “Nidapark Çengelköy”

Gayrimenkul yatırım ve geliştirme sektörünün önde gelen liderlerinden Tahincioğlu, uzun zamandır merakla beklenen Nidapark Çengelköy projesini satışa çıkardı.

Çengelköy’ün merkezinde; boğazın, tarihin ve doğanın tam ortasında yer alan Nidapark Çengelköy, az katlı yatay mimarisi ve geniş peyzaj alanları ile dikkat çekiyor. Projeden banka kredisi kullanmadan, dosya ve hayat sigortası masrafı olmadan 36 ay 0 vade farkı ya da 60 ay 0,69 vade farkı avantajlı ödeme planları ile ev sahibi olunabiliyor.

65 yılı aşan tecrübesiyle konut, ofis ve dükkan projeleri geliştiren Tahincioğlu; konut projelerine bir yenisini daha ekledi ve Çengelköy’ün merkezinde, içerisinde tarihi ağaçları barındıran projesini satışa sundu.

Ferah bir yaşantının yanında konforu ve lüksü de sakinlerine sunmak için tasarlanan, Çengelköy’ün asırlık tarihine saygılı, geçmişe ait izlerin bulunduğu, eskinin korunduğu yeninin yeşerdiği yerde konumlanan Nidapark Çengelköy, toplam 36 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. Projede 10 bin metrekarelik doğal toprak alanı bulunuyor.

Mimari detayları ile hayatı kolaylaştıran çözümler sunan projede 12 blok, 207 konut yer alıyor. Özel tasarlanmış geniş ve ferah yaşam alanlarından oluşan projede 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1, 4,5+1 ve 5,5+1 dubleksten oluşan farklı daire seçenekleri yer alıyor.

İstanbul’un En Özel Semtinde, Tarihin İçinde, Hayatın Tam Ortasında Yaşam

Nidapark Çengelköy doğal yaşama, asırlık ağaçlarıyla ve yapılarıyla tarihi eserlere saygı duyan, çehresini koruyan ve bulunduğu semte ayrıcalık katan bir proje olarak öne çıkıyor. Az katlı ve yatay mimari özellikli yapılar Çengelköy’ün dokusuna ve tabiatına uygun tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Tüm dairelerde balkon veya teras bulunan proje, sakinlerine nefes alabilecekleri yemyeşil yaşam alanları sunuyor ayrıca proje arazisinde 10 bin metrekare yeşil alan yer alıyor.

Hayalinizdeki Yaşam Keyfini Sunan Sosyal Tesisler

Projenin sosyal alanları sevdiklerinizle, eğlenceli ve güvenli bir aktivite imkânı sunuyor. Sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, buhar banyosu, sauna, cafe, çocuk oyun alanı, güneşlenme ve seyir terasları, yürüyüş parkurları bulunan Nidapark Çengelköy’de aynı zamanda kamunun kullanımına açık yemyeşil bir park alanı da bulunacak.

Nidapark Çengelköy ile Her Yere Yakın, Her Şeyden Uzakta Olma Ayrıcalığı

Nidapark Çengelköy avantajlı konumu sayesinde İstanbul’un her noktasına konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşma ayrıcalığı sunuyor. Araçla köprüden çıkar çıkmaz dakikalar içinde eve ulaşmak da, Çengelköy İskelesi’nden nostaljik bir Boğaz yolculuğuna çıkmak da Nidapark Çengelköy’de yaşayanlar için hayatın bir parçası olacak.

Çengelköy merkeze yaklaşık 5 dakikalık mesafede yükselen proje, Sabiha Gökçen Havalimanına 35 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 15 dakika mesafede yer alıyor.

Nidapark Çengelköy’ün asırlık ağaçların yükseldiği yeşil alanları, içerisinde keyifle yaşayacak olan değerli sakinlerini bekliyor. Projeden konut sahibi olmak isteyenler banka kredisi kullanmadan dolayısıyla dosya ve hayat sigortası masrafı olmadan 36 ay 0 vade farkı ya da 60 ay 0,69 vade farkı avantajlı ödeme planından faydalanabilirler.

Detaylı bilgi: https://www.tahincioglu.com/nidaparkcengelkoy/

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