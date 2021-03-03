Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin, 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava
AA

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve kardeşleri Mehmet ve Ömer Elçi, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Savunma yapan tutuksuz sanık S.T, olay günü görevli olduğunu, silah sesinin gelmesiyle bölgeye koşan örgüt mensuplarına 2 el ateş ettiğini ileri sürdü.

Söz konusu olayda kendisinin de yaralandığı ve şikayetçi olduğunu belirten S.T, bulunduğu yerden Elçi'nin görünmediğini savundu.

Sanık M.S. ise olay günü silah seslerinden sonra iki kişinin yanlarından kaçtığını anlatarak, "Tahir Elçi atış alanımın dışındaydı o esnada. Benim 2 ya da 3 el atışım oldu. Benim mermim azdı. Şarjörüm bitti. Tahir Elçi'nin vurulma anını görmedim." dedi.

Sanık F.T. de daha önce olaya ilişkin detaylı savunma verdiğini ve olay günü kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirtti.

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, sanıkların görevinin başında olduğunu ve delil karartmalarının mümkün olduğunu aktararak, sanıkların tutuklanmasını istedi.

Savunmaların ardından sanıkların tutuklanma talebini reddeden ve sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı tedbiri kararı veren mahkeme, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Duruşmayı, farklı bölgelerden gelen baro başkanları ve avukatlar, CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları takip etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyarbakır Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Elçi'nin kendisini yakından tanıyan herkesin bir barış elçisi olduğuna şahitlik edecek yılmaz bir insan hakları savunucusu olduğunu söyledi.

Ömrü boyunca adaletin peşinde koşmuş birinin 4 Ayaklı Minare'nin dibinde hakkı, hukuku ve adaleti vurguladığını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"O sırada hayatına son verildi. Devletin bazı yükümlülükleri var. Biz ona şahitlik etmek isteriz. Devletin buradaki en önemli yükümlülüğü, tüm sorumluları tüm açıklığıyla ortaya çıkması, adaletin tecelli etmesi için üstüne düşen görevi yaparsa devlet kendi üzerine atılı şüpheleri dağıtmış kendi üzerindeki şüpheden kurtulmuş olacak. Burada gerçeğin üstünün örtülmeye çalışıldığı her adım adaleti vicdanları yaralayacağı gibi kendisine güvenilmesini isteyen herkesten tüm vatandaşlardan bunu bekleyen devlet organizasyonunun inandırıcılığını da sarsacaktır. Tüm sivil toplum örgütlerini ve Türkiye'de artık bir şeyler değişsin isteyen herkesi bütün itiraz edenleri ya da bu itirazları görüp de vicdanlarında bu kadar da olmaz diyen herkesi bu davayı ve tüm toplumsal davaları takip etmeye, buraya yüreklerini ve desteklerini koymaya davet ediyoruz."

- İstenen ceza

İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME