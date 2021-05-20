Tahkim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

"- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyanın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin idarecisi Kemal Erdoğan ile ilgili PFDK'nın 04.05.2021 tarihli E.2020-2021/1062 - K.2020-2021/1311 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. idarecisi Kemal Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 03.05.2021 tarihli E.2021/22 - K.2021/06 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş., idarecileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki ile ilgili PFDK'nın 11.05.2021 tarihli E.2020-2021/1096 - K.2020-2021/1052 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Alper Pirşen'in kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."