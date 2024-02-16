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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve Feyyaz Uçar'a verilen cezaları kaldırdı - Beşiktaş Haberleri

        (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve Feyyaz Uçar'a verilen cezaları kaldırdı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'a verilen para cezalarını kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 20:24 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:28
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        Beşiktaş ve Uçar'ın cezası kaldırıldı!
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        TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) siyah-beyazlı kulüp ve Uçar'a verdiği 200'er bin liralık para cezasına itirazların incelendiği ve cezalarının kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verildiği belirtildi.

        Kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Trabzonspor Kulübüne verilen 400 bin ve bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 600 bin liralık para cezalarını ise oybirliğiyle onadı.

        Siltaş Yapı Pendiksporlu oyuncu Halil Akbunar'a verilen 2 maçlık ceza ise tek maça düşürüldü. Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor ile eski futbolcusu Gökhan Gönül arasındaki uyuşmazlıkta eski milli oyuncunun itirazını reddetti.

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