Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Selahattin Baki'nin cezalarını kaldırdı - Fenerbahçe Haberleri

        Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Selahattin Baki'nin cezalarını kaldırdı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'ne ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'ye verilen 200'er bin liralık para cezalarının kaldırıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:26 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahkim'den F.Bahçe ve Baki'ye müjde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübüne ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye, kulüp resmi sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle verilen 200'er bin liradan toplam 400 bin liralık cezanın kaldırılmasına karar verdi.

        Kurul, Fenerbahçe taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 80 bin liralık para cezasının ise onaylandığını açıkladı.

        Tahkim Kurulu, Ümraniyespor'un eski futbolcusu Berke Özer'e 3 farklı dosyadan toplam 1 milyon 600 bin lira ödemesine karar verildiğini belirtti.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans