Tahkim Kurulu'ndan Edin Visca kararı!
TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.
Giriş: 21.09.2024 - 18:21 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:21
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Visca'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi maçtan men cezasının oy birliğiyle onandığı belirtildi.
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