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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'nin cezasına onama! - Fenerbahçe Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'nin cezasına onama!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye para cezasına onama kararı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:46
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        Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'nin cezasına onama!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen 648 bin lira para cezasını onadı.

        TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" ve "Taraftarların neden olduğu saha olayları" sebebiyle Fenerbahçe Kulübüne verilen cezaların incelendiği belirtildi.

        İnceleme sonrası Fenerbahçe'ye verilen toplam 648 bin lira para cezasının onandığı kaydedildi.

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