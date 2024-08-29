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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cezasına indirim - Fenerbahçe Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirim

        TFF Tahkim Kurulu, Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan'a verilen para cezalarında indirime gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:20 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:20
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        Tahkim'den Ali Koç'un cezasına indirim
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan'a verilen para cezalarında indirime gitti. Kurul ayrıca aynı haftada oynanan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören futbolcu Güray Vural'ın ise 3 maçlık cezasını onadı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

        "- E.2024/344 – K.2024/333

        Tümosan Konyaspor A.Ş.’nin PFDK’nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/15 – K.2024-2025/22 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

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        - Tümosan Konyaspor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Beysu Batı Tribünü Batı Alt VIP C Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - Tümosan Konyaspor A.Ş.’nin tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - Tümosan Konyaspor A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000,00 TL Para Cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - E.2024/346 – K.2024/334

        Antalyaspor A.Ş.’nin Futbolcusu Güray Vural ile ilgili PFDK’nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/18 – K.2024-2025/29 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

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        - Antalyaspor A.Ş.’nin Futbolcusu Güray Vural’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - E.2024/347 – K.2024/335

        Fenerbahçe Futbol A.Ş., Başkanı Yıldırım Ali Koç ve İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan ile ilgili PFDK’nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/17 – K.2024-2025/25 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 209 ve 210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

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        - Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç’un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan’ın müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT’nin 46. maddesi uyarınca verilen 336.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

        - E.2024/348 – K.2024/336

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün PFDK’nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/23– K.2024-2025/26 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 126.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt Tribün 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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