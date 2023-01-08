Tahkim Kurulu'ndan Göztepe'ye ret, Altay'a umut

Gürsel Aksel Stadı'nda golsüz devam ederken konuk Altay tribününden ateşlenen işaret fişeğinin maraton tribündeki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ağır yaralaması, Çakır ambulansa taşınırken sahaya atlayan bir Göztepeli'nin söktüğü korner direği bayrağını koşup Altay kalecisi Ozan'ın kafasında kırması nedeniyle tatil edilen olaylı maç sonrası Futbol Federasyonu yönetimi, 8 Aralık'ta iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.

TFF'nin kararı sonrası iki takım da Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı. Tahkim, Göztepe'nin başvurusu üzerine yapılan müzakere neticesinde, TFF yönetim kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazı reddetti. Altay'ın duruşmalı itirazında ise kulübü avukatlar Namık Kemal Marmara ve Ali Sami Er savundu. Yapılan müzakere neticesinde dosyada incelemenin devamına oy birliği ile karar verildi. Altay Hukuk Kurulu, Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusunda derbide Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın fişek atarak Göztepeli Mehmet Çakır'ı yaraladığı olayın tribünde gerçekleştiğine dikkat çekerken, güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizmişti.