Tahkim Kurulu'ndan Göztepe'ye ret, Altay'a umut

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Göztepe
ABONE OL

Tahkim Kurulu'ndan Göztepe'ye ret, Altay'a umut

Göztepe-Altay derbisi sonrası Futbol Federasyonu yönetiminden hükmen yenilgi cezası alan iki takımdan Göztepe'nin itiraz başvurusunu reddeden Tahkim Kurulu, Altay'ın başvuru dosyasını ise incelemeye devam etme kararı aldı

Tahkim Kurulu'ndan Göztepe'ye ret, Altay'a umut
DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım 2022'de oynanıp tribün terörü yüzünden ilk yarıda tatil edilen Göztepe-Altay derbisi sonrası Futbol Federasyonu yönetiminden hükmen yenilgi cezası alan iki takımdan Göztepe'nin itiraz başvurusunu reddeden Tahkim Kurulu, Altay'ın başvuru dosyasını ise incelemeye devam etme kararı aldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda golsüz devam ederken konuk Altay tribününden ateşlenen işaret fişeğinin maraton tribündeki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ağır yaralaması, Çakır ambulansa taşınırken sahaya atlayan bir Göztepeli'nin söktüğü korner direği bayrağını koşup Altay kalecisi Ozan'ın kafasında kırması nedeniyle tatil edilen olaylı maç sonrası Futbol Federasyonu yönetimi, 8 Aralık'ta iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.

TFF'nin kararı sonrası iki takım da Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı. Tahkim, Göztepe'nin başvurusu üzerine yapılan müzakere neticesinde, TFF yönetim kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazı reddetti. Altay'ın duruşmalı itirazında ise kulübü avukatlar Namık Kemal Marmara ve Ali Sami Er savundu. Yapılan müzakere neticesinde dosyada incelemenin devamına oy birliği ile karar verildi. Altay Hukuk Kurulu, Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusunda derbide Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın fişek atarak Göztepeli Mehmet Çakır'ı yaraladığı olayın tribünde gerçekleştiğine dikkat çekerken, güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizmişti.

Hukuk Kurulu, 50 sayfalık itirazında bu sezon iç sahada hiçbir olay yaşanmadığını ve Altay'ın temiz bir iç saha siciline sahip olduğunu vurgulamıştı. Hükmen yenilgi kararının iptalini ve maçın kaldığı yerden devam etmesini talep eden siyah-beyazlılar, kulübe verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasında da indirime gidilerek düzenleme yapılmasını istemişti. Hakem raporunda Göztepe maçının tatil edilme nedeninin Altay kalecisi Ozan'a Göztepe taraftarı Nihat Aydın tarafından yapılan saldırı olduğu, ek raporda ise maçın tatil edilme gerekçesine tribünde güvenlik maddesinin de eklendiği ileri sürülmüştü. Tahkim Kurulu'nun Altay'ın hükmen mağlubiyet kararına itirazını haftaya karara bağlaması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sakat ve cezalı oyuncular
FUTBOL İşte derbinin 11'leri
İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi bu istatistiklere dikkat: Jorge Jesus ve Okan Buruk... - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Derbinin kilit isimleri!
Galatasaray'ın derbide 3 yerli oyuncusu kimler olacak? Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi ilk 11 kararı... - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Üçüncü yerli Berkan
Zorbay Küçük'ten büyük hata
FUTBOL Zorbay Küçük'ten büyük hata
Beşiktaş'ta Weghorst yolcu, gözler Aboubakar'da!
FUTBOL Beşiktaş'ta Weghorst yolcu, gözler Aboubakar'da!
113 YILLIK REKABET! Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinden ilginç anılar - Derbi haberleri
FUTBOL "Bizimle maçınız var, git yat dinlen"
Beşiktaş'ta Weghorst gidiyor mu? Weghorst'tan transfer açıklaması! - Beşiktaş haberleri
FUTBOL İddiaları doğruladı!
Weghorst'tan Beşiktaş paylaşımı!
FUTBOL Weghorst'tan Beşiktaş paylaşımı!
Karşıyaka-Bergama maçı yarıda kaldı
FUTBOL Karşıyaka-Bergama maçı yarıda kaldı
Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FUTBOL Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.