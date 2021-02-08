Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın eski takımı Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilafla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından alınan karara itirazı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulundaki duruşmada görüşüldü.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, duruşma bugün video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Duruşmaya Galatasaray ve Çaykur Rizespor kulüplerinin yanı sıra, sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri katıldı.

Açıklamada, "Yapılan müzakere neticesinde, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğüne yazı yazılarak, davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti.