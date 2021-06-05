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'Tahkimde Hukuki Dinlenilme Hakkı' masaya yatırıldı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) "Tahkimde Hukuki Dinlenilme Hakkı" konulu online bir webinar düzenledi. Yargıtay’dan ve tahkim dünyasından konuşmacıların yer aldığı çevrimiçi konferansta konuşan İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, "Tahkimle ilgili olarak hukuki dinlenilme hakkı uygulamada en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Ancak adil yargılanma temelindeki bu hak kullanılırken iyi bir hakem heyetinin, gerilla taktiği dediğimiz yöntemlerle yargılamanın gereksiz uzamasına imkân vermemesi gerekir" dedi

'Tahkimde Hukuki Dinlenilme Hakkı' masaya yatırıldı
HABERTURK.COM

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) pandemi döneminde yoğunlaştırdığı online etkinlikler kapsamında düzenlediği webinarda, "Tahkimde Hukuki Dinlenilme Hakkı" konusunu masaya yatırdı. Yargıtay’dan ve tahkim dünyasından konuşmacıların yer aldığı çevrimiçi konferansta konuşan İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, "Tahkimle ilgili olarak hukuki dinlenilme hakkı uygulamada en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Ancak adil yargılanma temelindeki bu hak kullanılırken iyi bir hakem heyetinin, gerilla taktiği dediğimiz yöntemlerle yargılamanın gereksiz uzamasına imkân vermemesi gerekir" dedi.

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen çevrimiçi konferansta izleyiciler Yargıtay içtihatlarından örneklerle konuyu uzman isimlerden dinleme fırsatı buldu.

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Akıncı konuşmasında, "Esasında hemen hemen her iptal davasında her tenfiz davasında mutlaka taraflardan birinin ileri sürdüğü argümanlardan bir tanesidir hukuki dinlenilme hakkı. Bu sebeple tahkimle ilgili olarak uygulama açısından en önemli, en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Özel bir yargılama yolu olarak tahkim müessesesi, kendine özgü yargılama kuralları olabilen bir yöntemdir. İşte bu yargı modelinin en önemli standardı ‘Hukuki Dinlenilme Hakkı’dır. Bu standardın sağlanması açısından mahkemelerin önemli bir desteği, katkısı, denetimi var. Bunlardan birincisi iptal davası, ikincisi yabancı hakem kararlarının tenfizi davasıdır" dedi.

'İDDİA VE SAVUNULMA HAKKI YER ALIYOR'

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Milli Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. Ejder Yılmaz da “Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı” başlıklı bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi Hakan Doğan, webinardaki sunumunda Yargıtay uygulamasında Hukuki Dinleme Hakkını yansıtan karar örneklerinin tarihsel sürecini anlatırken “1943 ve 1960 yılında alınan Yargıtay kararlarında bile, hukuki dinlenilme hakkı terim olarak geçmese de iddia ve savunma hakkının yer aldığını görüyoruz” dedi.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Adem Aslan ise, “Yargıtay’da tahkim davalarında bizim en çok karşılaştığımız konular ‘davada hakem atanmış benim haberim yok, karar verilmiş nihai aşamada haberim oldu, benim hukuki dinlenilme hakkım-savunma hakkım ihlal edildi’ gibi gerekçeler.Biz hakem kararlarının iptali davalarında en çok hukuki dinlenilme hakkı ihlaliyle karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Webinarın ikinci oturumunda Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve ISTAC Milli Tahkim Divanı Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla “Tahkimde Kamu Düzeni ve Hukuki Dinlenilme Hakkı” başlığıyla sunum yaparken, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Demirkol “Karşılaştırmalı Hukukta Hakem Kararlarının Tenfizinde Hukuki Dinlenilme Hakkı” ve Av. Ferda Nur Güvenalp “Tahkimde Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı” konulu tebliğ sundular.

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