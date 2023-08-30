Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tahliye olan cinayet şüphelisi öldürüldü

        Tahliye olan cinayet şüphelisi, cinayete kurban gitti

        Bursa'da işlediği cinayet nedeniyle cezaevine giren, sağlık sorunları nedeniyle de iki ay önce tahliye edilen Engin Altın, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 17:48 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahliye olan cinayet şüphelisi öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde 26 Nisan'da Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Engin Altın (41), kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş (41) ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Engin Altın, belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş'i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin Altın'ı bacaklarından vurdu.

        TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTAKLANDI

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Ermiş, kurtarılamadı. Tedavisinin tamamlanıp taburcu olan Engin Altın, gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Altın ile kendisini yaralayan Oğuz Ermiş tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        SAĞLIK RAPORUYLA SERBEST BIRAKILDI

        Kurşunlar nedeniyle kalça kemiği ve bacaklarında kırıklar olan Engin Altın'a 2 ay önce sağlık heyeti tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesiyle rapor verildi. Rapor gereği Altın, cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

        EMLAK OFİSİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        Serbest kaldıktan sonra kendi emlakçılık yaptığı ofisine giden Engin Altın, bugün silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vücudunun birçok yerinden yara alan Altın, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bursa haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları