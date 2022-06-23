Cezaevinden çıkan husumetlisi öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, bir süre önce cezaevinden tahliye edilen Gökhan Nurkoyuncu (22), husumetlisi Haşim Ferahkaya'yı (33) öldürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Çumra'ya bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Nur Koyuncu ve aralarında husumet bulunan Haşim Ferahkaya, konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNE 3 EL ATEŞ ETTİ

Gökhan Nurkoyuncu, yanında getirdiği tabancayla Ferahkaya'nın göğsüne 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ferahkaya, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olduğu için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Haşim Ferahkaya, hayatını kaybetti. Gökhan Nurkoyuncu ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YARALAMADAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Zanlı Nurkoyuncu'nun, geçen yıl pazar kavgasında 1 kişiyi kasten yaraladığı suçlamasıyla tutuklanarak girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.