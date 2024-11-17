Tahliye sonrası silahlı kutlama!

Adana'da cezaevinden tahliye olan kişiyi, evine döndüğü sırada mahalledeki arkadaş ve akrabaları tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak karşıladı.

DHA'nın haberine göre sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevinden tahliye olan bir kişi, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine döndüğü sırada arkadaş ve akrabaları sokakta kutlama yaptı. Ses sistemi kurup, müzikle karşılama yapan çok sayıda kişi, meşaleler yakıp, tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı.