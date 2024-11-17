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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tahliye sonrası silahlı kutlama! | Son dakika haberleri

        Cezaevinden tahliye olan kişiye sokakta silahlı kutlama!

        Adana'da cezaevinden tahliye olan kişiyi, mahalledeki yakınları tüfeklerle havaya ateş açarak karşıladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:44
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        Tahliye sonrası silahlı kutlama!
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        Adana'da cezaevinden tahliye olan kişiyi, evine döndüğü sırada mahalledeki arkadaş ve akrabaları tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak karşıladı.

        DHA'nın haberine göre sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Cezaevinden tahliye olan bir kişi, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine döndüğü sırada arkadaş ve akrabaları sokakta kutlama yaptı. Ses sistemi kurup, müzikle karşılama yapan çok sayıda kişi, meşaleler yakıp, tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı.

        O anları cep telefonuyla kaydeden mahalleliler, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüyü ihbar kabul eden Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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