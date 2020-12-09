İsrail bayrağını Tahran'a astılar! 0:00 / 0:00

AA

İranlıların sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, başkent Tahran'ın doğusundaki Tahranpars bölgesindeki bir üst geçide İsrail bayrağı ile İngilizce "teşekkürler Mossad" yazan pankart asıldı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere tepki gösterirken, bu eylemin geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Fahrizade suikastına gönderme yapma amacı taşıdığı belirtildi.

İRAN'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

AA'da yer alan habere göri İranlı yetkililer henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

RUHANİ, "UYGUN ZAMANDA YANIT VERİLECEK" DEMİŞTİ

Fahrizade suikastının ardından İran'dan İsrail'i hedef alan açıklamalar gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

NETANYAHU, FAHRİZADE'YE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetmiş ve "Gergin günler bizi bekliyor" demekle yetinmişti. Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın" demişti.