Tahran'da çocuklarda Kovid-19 vakasında artış gözleniyor

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Alef haber sitesine göre, Kuhpayezade, "Tahran'da Kovid-19'un 3'üncü dalgasına kadar, 30 ve 17 yaş altı vakalar azdı. Son günlerde, İngiliz virüsünün yayılmasıyla 5-17 yaş aralığında vaka ve yatan hasta sayısının artığına şahit oluyoruz." dedi.

Küçük yaştaki çocuklarda hastalığın öldürme oranın da artığını dile getiren Kuhpayezade, "Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan 10 yaş altı çocuklarda ölüm oranı önceleri yüzde 1'den azdı. Şu an bu oran yüzde 4 civarına yükseldi." ifadelerini kullandı.

Kuhpayezade, çocukların bu hastalığa karşı korunması için aileleri, toplantı ve ziyaretler gibi kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 59 bin 117'ye, vaka sayısı da 1 milyon 534 bin 34'e çıktı.