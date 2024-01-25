Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı

        Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı

        İran'ın başkenti Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahran'da bir hastanede yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran devlet televizyonuna konuşan Tahran Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü Celal Meleki, kentin doğusundaki Gandi Hastanesinde yerel saatle 19.00 sularında çıkan yangında ilk belirlemelere göre, ölüm veya yaralanma bilgisi alınmadığını aktardı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten Meleki, olayın detaylarının söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

        Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekküli de eyalet genelindeki tüm acil durum ekiplerinin hazır duruma geçirildiğini belirtti.

        Özel Gandi Hastanesinin Başhekimliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle hastanenin tahliye edilmesine başlandığını ve hastaların başka hastanelere nakledileceği bilgisi verildi.

        Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, alevlerin Tahran'ın doğusunda yer alan yüksek katlı özel hastane binasını sardığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Riva'da 3 saat
        Riva'da 3 saat
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""