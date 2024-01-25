Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı

Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı

Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı İran'ın başkenti Tahran'da özel bir hastanede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:36 facebook

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