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Tahran'daki kayak merkezlerinde Kovid-19'a rağmen hareketlilik yaşanıyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen başkent Tahran'daki kayak merkezlerinden 3 bin 962 rakımlı Toçal'de hareketlilik sürüyor.

Tahran'daki kayak merkezlerinde Kovid-19'a rağmen hareketlilik yaşanıyor
AA

Tahran'ın Şemiranat ilçesinde Elburz Dağları'nın üzerinde bulunan ve Tahran kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Toçal Kayak Merkezi'ne sadece teleferik ile ulaşım sağlanıyor.Uluslararası Kayak Federasyonu tesciline sahip, 3 bin 962 rakımda bulunan ve yılın büyük bölümü kar altında kalan kayak merkezinde 7 ayrı pist bulunuyor. İranlılar, ekimden mayısa kadar yılın 7 ayı boyunca buraya gelip 7 ayrı pistte kayak ve snowboard yapabiliyor.

- Salgın nedeniyle kayak alanına girişler yarı yarıya azaltıldı

Toçal kayak merkezi kurs sorumlusu Abbas İlyasi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle daha önce 1000 kişinin alındığı alana halihazırda sadece 500 bilet satıldığını söyledi.Kayak alanında sağlık kuralları, temizlik ve maske kullanımına dikkat ettiklerini dile getiren İlyasi, Toçal'ın Tahran'a yakın olması nedeniyle salgına rağmen rağbetin azalmadığını belirterek, "Toçal kayak merkezinde İran Kayak Federasyonu gözetimi altında tüm sağlık protokollerine riayet edilmektedir. Koronanın ilk günlerinde kayak yapmaya gelenler çok korkuyordu ve endişeliydi. Sağlık kurallarına riayet edildiğini gördüklerinde rahatladılar." ifadelerini kullandı.İlyasi, Toçal'da kayak sezonunun erken açıldığını ve başkent Tahran'a yakınlığı dolayısıyla uluslararası yarışmaların da düzenlendiğini kaydetti.

Toçal'ın yanı sıra Dizin, Şimşek, Derbendser, Abeli kayak merkezlerinin de Tahran'a yakın olduğunu aktaran İlyasi, "Toçal'daki pist kayak için çok uygundur ve ülkenin en iyileri arasındadır. Karı temizdir. Başkent Tahran'a da en yakın kayak merkezidir. Tahran'dan buraya 40 dakikada ulaşabilirsiniz. Karın temiz ve mesafenin de yakın olması nedeniyle vatandaşlar buraya rağbet ediyor." diye konuştu.

- Kayak malzemeleri İran'da üretilmediği için pahalı

Baton, kayak ayakkabısı ve diğer kıyafetlerin İran'da üretilmediğine ve doların da yükselmesi nedeniyle fiyatların çok artığına dikkati çeken İlyasi, "Kayak malzemelerini temin etmek eskiye göre daha da zorlaştı. Önceden kayak takımı olmayan ve her şeyi sıfırdan alan birisi için maliyetli bir spor olabilir. Fakat kayaktan çok pahalı sporlar var." yorumunda bulundu.

İlyasi, sayısı artan kayak merkezlerine bağlı olarak bu spora ilginin de arttığını ve tesislerde meraklılara eğitim verdiklerini söyledi.Kayak hocalığı yapan Şiva Şevendi de halkın kayağa ve yarışmalara ilgi gösterdiğini belirterek, eskiden "sadece zenginlerin" yaptığı bu spora şimdi toplumun her kesiminden insanların ilgi gösterdiğini vurguladı.

Şevendi, "Pandemi nedeniyle kayakçıların geleceğini düşünmüyorduk ancak aradan zaman geçince gelişler arttı. Vatandaşlar kayak öğrenmeye meraklı. Buranın havası çok temiz. Tatil zamanlarında buraya gelebiliyorlar." şeklinde konuştu.

- 35 yıldır kayak yapıyor

Kayakçı Muhsin Kumayi de 35 yıldır kayak yaptığını ve Toçal'a her sene geldiğini aktararak, şunları anlattı:"Toçal, yüksekliği nedeniyle dünyadaki birçok kayak merkezinden daha erken açılıyor. Burada 7-8 ay kayak yapılabiliyor. Fırsat buldukça geliyorum. Şimdi kayak sezonu ve çok güzel bir kar var."Kumayi, Tahran'dan kayak merkezine teleferikle rahat gelebildiklerini ve salgın sürecinde de bilet satışlarının azalması ve yoğunluğun az olması nedeniyle daha iyi kayak yapabildiklerini kaydetti.

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