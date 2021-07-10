Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldi 0:00 / 0:00

Yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre, itfaiye birimi sözcüsü, başkentin kuzeyinde patlamanın olduğu bölgeye yangın ve kurtarma birimlerinin sevk edildiğini belirtti.

Haberde patlamanın sebebine dair bir bilgiye yer verilmezken, yetkililerden de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yerel kaynaklar, patlamanın kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Mellat Parkı yakınlarındaki bir konutta meydana geldiğini ifade etti.

Patlamanın binanın gaz tesisatındaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

​Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığı henüz bilinmiyor.