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Tahran-Tel Aviv hattında yeni gerginlik

İsrail dış istihbaratı MOSSAD'ın İran'dan İsraillilere yönelik terör saldırı planları yapan ve uygulama pratiğini üstlenen bir ajanı kaçırdığı ortaya çıktı. Ayrıntıları Habertürk Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin kaleme aldı

Tahran-Tel Aviv hattında yeni gerginlik
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İsrail ve İran arasındaki gerilim farklı bir boyuta taşındı.

İsrail dış istihbaratı MOSSAD'ın İran'dan İsraillilere yönelik terör saldırı planları yapan ve uygulama pratiğini üstlenen bir ajanı kaçırdığı ortaya çıktı. İsrail'in sorguladığı şahsın görüntüleri paylaşıldı.

Mossad, İran rejiminin güvenlik kurumu olarak bilinen “Sıpah Pasdaran" yapısı içinde görev alan, bir ajanı olarak nitelendirilen Youssef Shahbazi Abbas Alilou isimli şahsın sorgu görüntülerini yayınladı.

Kıbrıs'ta İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında olduğu belirten Alilou'nun itirafının videosunu yayınladı.

İsrail’den konuştuğum kaynaklar, Mossad'ın bu şahsı İran'ın içinden kaçırarak sorguladığını belirtiyorlar.

Sorgu görüntülerinde yer alan Youssef Shahbazi Abbas Alilou, Devrim Muhafızları yetkililerinden talimat aldığını ve Devrim Muhafızları üyesi "Hasan Shushtrizadeh" isimli bir kişi aracılığıyla Kıbrıs'a suikast eylemleri için gönderildiğini ifade ediyor.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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