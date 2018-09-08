Tahran zirvesi öncesinde 'Rus uçakları İdlib'de hava operayonu düzenlendi'

Muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tahran'da Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla bugün düzenlenecek Suriye görüşmeleri öncesinde muhaliflerin elindeki İdlib'e hava operasyonları düzenlendiğini aktardı.

Gözlemevi, Cuma günü sabah erken saatlerde İdlib'in güneyindeki kırsal alanın birkaç kez havadan vurulduğunu duyurdu. Saldırıya ilişkin fotoğrafları aktaran Fransız Haber Ajansı AFP, Rus tipi Sukhoi-34 savaş uçağının Kafr Ain köyünü hedef aldığını bildirdi.

Rus savaş uçakları yaklaşık üç haftanın ardından Salı günü bölgeye bir dizi hava operasyonu düzenlemiş, ertesi gün Kremlin'den yapılan açıklamada operasyonlarda 'terör örgütlerinin' hedef alındığı belirtilmişti.

Suriye Ordusu, nüfusu 3 milyona yakın İdlib'e askeri operasyon düzenlemeye hazırlanıyor.

Erdoğan: Katliama dönüşür

Suriye ordusu, Rusya'nın da desteğiyle İdlib'i muhaliflerden geri almak için kapsamlı bir operasyon düzenlemeye hazırlanıyor.

Türkiye ise İran ve Rus liderleriyle Cuma günü Tahran'da yapacağı zirvede askeri bir operasyonu engellemeyi ümit ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin yoğun olarak sığındığı İdlib vilayetindeki nüfusun yarıya yakını, iç savaş nedeniyle buraya yerleşen siviller.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'e operasyonun katliama dönüşeceğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler de, olası bir askeri operasyonun 'son yılların en büyük insanlık krizine" neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, 3 savaş uçağının Salı günü İdlib'e düzenlediği hava saldırısının görüntülerini yayınlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada Rusya'yı eleştirirken, 'radikal terör unsurların etkisiz hale getirilmesi' için birlikte bir çalışma yapılabileceğini belirtmiş "Yani bunun çözümü, hiç ayırt etmeksizin İdlib'in her tarafını bombalamak değildir, saldırmak değildir" demişti.

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