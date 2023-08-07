SSK ve Bağ-Kur 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte 2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri
Emekli maaşı ödeme tarihleri, refah payı ile birlikte emekli maaşlarına yapılan zammın ardından sorgulanıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı şekillenmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaşlarına yüzde 25 zam gelirken en düşük memur maaşı ise 22 bin TL oldu. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 4A-4B maaş ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. İşte 2023 tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri...
Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Emekli maaş zammının ardından emekliler zamlı maaşlarını Temmuz ayından itibaren almaya başladı. 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşlarını alacaklar. İşte 2023 4a (SSK) ve 4b (Bağ-Kur) tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günlerine ilişkin merak edilenler...
SEYYANEN ZAM EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIMADI
Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın emekli memur aylıklarına yansıtılması yönünde düzenleme yapılması bekleniyordu. Ancak, Genel Kurul’daki görüşmelerde bu yönde bir değişiklik yapılmadı. Seyyanen zam memurların emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine yansımayacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memurların maaşları 15 Temmuz’da yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Memurların yüzde 17.55’lik maş zammına ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri arasına ait maaş farkları daha sonra ek bordro ile hesaplarına yatırldı. Bu ek bordroyla memurlara ayrıca temmuz maaşlarına ilişkin 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam da ödendi.
Ağustos ayı zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre ödenecek.
Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.
Memur emeklileri temmuz ayı aylıklarına bu ayın başında aldılar. Memur emeklilerine önümüzdeki günlerde, yüzde 25 zamma ilişkin maaş farkı ödenecek.
SSK emeklileri aylıklarını her ayın 17 – 26’sı arasında, BAĞ-KUR’lular ise 25-28’i arasında alıyorlar. Kanunun Pazar gününe kadar Resmi Gazete’de yayımlanması halinde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 25 zamlı olarak ödenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7.500 TL OLACAK
En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.
Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 5.000 TL olan kişi haziran ayında 7.500 TL aldı. Bu kişinin 5.000 TL olan kök aylığı yüzde 25 zamla 6.250 TL olacak. Kendisine, haziran ayında olduğu gibi bu yılın sonuna kadar 7.500 TL aylık ödenecek.
Ek ödeme dahil kök aylığı 6.000 TL ve altında olan kişiler yıl sonuna kadar 7.500 TL emekli aylığı alacaklar.
Kök aylığı 6.500 TL olanlara temmuz ayından itibaren 8.125 TL, kök aylığı 7.000 TL olanlara 8.750 TL, kök aylığı 7.500 TL olanlara da 9.375 TL aylık ödenecek.
SSK VE BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yatırılıyor.
SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.