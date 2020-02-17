DHA

Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin, kovaladığı birini başına tahtayla vurarak yaraladığı, ardından üzerine silahla ateş açarak, onu akan trafiğin ortasında bıraktığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

DHA'nın haberine göre olay yerine gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan ve başına aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanmış kişiyi gördü.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri de geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıkları; bir kişinin, trafik ışıklarında bağırıp, küfürler ederek yolun karşısına geçmeye çalıştığını, yol kenarındaki bir tahta parçasını eline alıp A.G. adlı kişiye vurduğunu, yere düşen A.G.'nin üzerine doğru silahla ateş ettiğini, ardından dolmuşa binerek olay yerinden ayrıldığını gördüklerini ifade ettiler.

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sırasında, olay yerinde kanlı tahta ve kurusıkı tabanca ile ateşlenmiş mermi çekirdeği bulundu. Olay sonrası kaçan şüphelinin peşine düşen polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.