Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi başladı

Bu yıl 'Değişim Rüzgarını Yönetmek' temasıyla düzenlenen TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi başladı. İki gün sürecek zirvede, aile şirketlerinin değişen dünya dinamiklerine nasıl uyum sağlayabileceği, ekonomideki dalgalanmalara ve iş dünyasındaki sert rüzgarlara karşı nasıl yol alabileceği ve takım olabilmenin önemi gibi aile şirketlerini günümüzde ilgilendiren konuların tartışılacağı belirtildi

TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

İki gün boyunca sürecek TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi başladı. Zirvede, aile şirketlerinin değişen dünya dinamiklerine nasıl uyum sağlayabileceği, ekonomideki dalgalanmalara ve iş dünyasındaki sert rüzgarlara karşı nasıl yol alabileceği ve takım olabilmenin önemi gibi aile şirketlerini günümüzde ilgilendiren konuların tartışılacağı belirtildi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 'Kurumsallaşma, Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik' başlıklı konuşmasında 2008 krizi sonrasında tüm dünyada daha da önemli hale gelen kurumsal yönetişim, inovasyon ve iş yerinde demokrasi gibi kavramları ve bu kavramların aile şirketleri için önemini anlattı.

Zirvede Doğan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, Mazars Denge CEO'su İzel Levi Coşkun, Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı gibi iş insanlarının katılımıyla Nesiller Arası İletişim, Sosyal Yardımseverlik, Sürdürülebilirlik, Aile Şirketlerinin Dijital Dönüşümü ve Değişim Rüzgarını Yönetmek konulu oturumlar düzenlenecek.

AİLEDE BİRLİK İŞLETMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kurulduğu günden itibaren “Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” sloganıyla yol alan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından yedi yıldır düzenlenen Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, aile işletmelerini bir araya getirerek kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, gelecek planlaması ve iletişim gibi konularda aile işletmelerine ışık tutmayı hedefliyor.

Aile işletmesi sahipleri, aile işletmeleri üst düzey yöneticileri, gelecek nesil temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı zirvede, katılımcılar deneyimlerin ve uygulamaların paylaşımına tanıklık ediyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Sporcu vergilerini artıran düzenlemede değişiklik - Haberler
İŞ-YAŞAMSporcu vergisinde rötuş
İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAMİstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı
Ambalaj Fuarı’nda yabancı ziyaretçi rekoru
İŞ-YAŞAM"Ambalaj Fuarı’nda yabancı ziyaretçi rekoru"
Hanehalkı tüketim harcaması bölgesel verileri açıklandı
İŞ-YAŞAMTüketim harcamalarının dörtte biri İstanbul'da
Yeni vergi düzenlemesinin 31 maddesi komisyonda kabul edildi
İŞ-YAŞAMYeni vergi düzenlemesinde 31 madde kabul edildi
Adviye Bergemann Bloomberg HT'de soruları yanıtladı
İŞ-YAŞAMAdviye Bergemann Bloomberg HT'de soruları yanıtladı
Fiyatı 5 liraya düşen hamsi kapış kapış satılıyor
İŞ-YAŞAMKilosu 5 TL'ye düştü! Kapış kapış satılıyor
İmalat PMI ekim ayında geriledi
İŞ-YAŞAMİmalat PMI ekim ayında geriledi
Eylülde 522 yatırım teşvik belgesi verildi
İŞ-YAŞAMEylülde 522 yatırım teşvik belgesi verildi
ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
İŞ-YAŞAMABD'den İran'a yeni yaptırımlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X