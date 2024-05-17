Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol TAKIMLAR BELLİ OLDU! 17 Mayıs Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da eleme adayı kim oldu? 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor da kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından, yeni haftanın takımları netlik kazandı. Eleme gecesinde Aleyna adaya veda ederken, yeni haftanın ilk eleme adayı bu akşam belli oldu. İşte 17 Mayıs Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yeni haftanın takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 21:02 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için karşı karşıya geldi. Yeni takımların belli olmasının ardından dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele başladı. Peki, "17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, Survivor All Star takımlar belli oldu mu?" İşte Survivor'da haftanın eleme adayları...

        2

        SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. Kırmızı takım kaptanı Atakan olurken, Seda ise mavi takım kaptanı oldu

        3

        SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

        Survivor'da haftanın mavi ve kırmızı takımı belli oldu.

        Kırmızı Takım

        Atakan - Kaptan

        Hilmicem

        Nefise

        Yunus Emre

        Merve

        Nagihan

        4

        Mavi Takım

        Seda - Kaptan

        Ogeday

        Damla

        Batuhan

        Özgür

        5

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da birinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı.

        6

        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Merve oldu.

        7

        SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        Survivor'da adaya veda eden son isim Aleyna oldu.

        Öğretmen atamasında başvuru tarihleri belli oldu!
        Öğretmen atamasında başvuru tarihleri belli oldu!
        Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları
        Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Bakan Bolat: Kapatma cezası da uygulanacak
        Bakan Bolat: Kapatma cezası da uygulanacak
        İstanbulspor'dan TFF'ye ihtarname!
        İstanbulspor'dan TFF'ye ihtarname!
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil