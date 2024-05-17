Survivor'da eleme adayı kim oldu? 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor da kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından, yeni haftanın takımları netlik kazandı. Eleme gecesinde Aleyna adaya veda ederken, yeni haftanın ilk eleme adayı bu akşam belli oldu. İşte 17 Mayıs Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yeni haftanın takımları...
Survivor'da yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için karşı karşıya geldi. Yeni takımların belli olmasının ardından dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele başladı. Peki, "17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, Survivor All Star takımlar belli oldu mu?" İşte Survivor'da haftanın eleme adayları...
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. Kırmızı takım kaptanı Atakan olurken, Seda ise mavi takım kaptanı oldu
SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
Survivor'da haftanın mavi ve kırmızı takımı belli oldu.
Kırmızı Takım
Atakan - Kaptan
Hilmicem
Nefise
Yunus Emre
Merve
Nagihan
Mavi Takım
Seda - Kaptan
Ogeday
Damla
Batuhan
Özgür
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da birinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı.
SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Merve oldu.