MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef heyecanı kaptanlık oyunu ile devam etti. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için tezgah başına geçti. Kaptanlık oyunu gecesinde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan 'Lahmacun' yapmalarını istedi. En başarılı lahmacunu yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı aynı zamanda dokunulmazlığında sahibi oldu. İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi yeni haftanın takımları...
MasterChef Türkiye'de rekabet her geçen gün artıyor. Eleme gecesinde Beril MasterChef hayallerine veda ederken, yarışmaya yedeklerden Bera dahil oldu. MasterChef yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takım kaptanı en güçlü takımı kurmak için mücadele verdi. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı belli oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en iyi lahmacunu yapan Alper mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Alper, kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Alper (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Ezgi
Nigar
Nevzat
Kırmızı Takım
Erim (Takım Kaptanı)
Semih
Kaan
Zübeyde
Beyza
Yudum
Hakan
Ayşe
Akın
MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?
MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.