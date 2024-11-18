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        Haberler Bilgi Magazin TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 18 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılardan, 'Mantı' yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacının mavi takım kaptanı olduğu gecede, mavi ve kırmızı takım kaptanları yeni haftanın takımlarını beliredi. Peki, 'MasterChef kaptan kim oldu?' İşte 18 Kasım Pazartesi MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 20:13 Güncelleme: 18.11.2024 - 23:17
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        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde MasterChef'in favori isimlerinden olan Ezgi'nin yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. Yeni bölümde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi mantıyı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 18 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler değerlendirmeleri sonucunda en iyi mantıyı yapan Onur mavi takım kaptanı olarak seçildi.

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        Mavi takım kaptanı Onur, kırmızı takım kaptanı olarak Eda'yı seçti.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi takım

        Onur (Takım Kaptanı)

        Beyza

        Kerem

        Şirin

        Semih

        Muratcan

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        Kırmızı Takım

        Eda (Takım Kaptanı)

        Emre

        Alper

        Kaan

        Erim

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 KASIM?

        MasterChef'te elenen son isim Ezgi oldu.

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