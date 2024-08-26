MasterChef'te takımlar belli oldu! 26 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni bölümde ana kadroda yer alan yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak adına tezgah başına geçti. Şefler, mavi takım kaptanını belirleneceği kaptanlık oyununda yarışmacılardan 'Tiramisu' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı, mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte 26 Ağustos 2024 Pazartesi MasterChef yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kadroları...
MasterChef Türkiye eleme gecesinde Ümmühan'ın vedası, yarışmacılar arasında duygusal anlara sahne oldu. MasterChef yeni bölümünde ise heyecan kaptanlık yarışı ile devam etti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tabağın sahibi mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı, aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı tiramusuyu yapan Hakan mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak Beril'i seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Hakan (Takım kaptanı)
Eda
Kaan
Semih
Nevzat
Kerem
Alper
Ayşe
Zübeyde
Zeynep
Kırmızı Takım
Beril (Takım kaptanı)
Muratcan
Onur
Şirin
Emre
Nigar
Beyza
Akın
Ezgi
Çağlar
23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Akın yedeklerden ana kadroya girerek 3. önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ? (25 AĞUSTOS PAZAR)
Kıyasıya mücadele sona erdi. Elenen isim Ümmühan oldu.