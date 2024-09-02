MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Eleme gecesinde Çağlar'ın vedası, yarışmacılar arasında şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanırken, yedeklerden ana kadroya dahil olan isim Yudum oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi köfte ekmeği yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Mavi takım kaptanı aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 2 Eylül MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...