Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe, dev derbi için Türk Telekom Stadı’na geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy ve yöneticiler takım otobüsünde yer alırken, otobüsler için polis eskortu eşliğinde stada giriş yaptı.

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