İzmir'de meydana gelen kazada TIR'a arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra olay yerini terk etti. Alınan bilgiye göre, bir otomobil, Konak ilçesi Liman Caddesi'nde Gökhan Şakar (35) idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait çöp TIR'ına arkadan çarptı.

Kaza sırasında boş olan çöp TIR'ına çarpan otomobil kazanın şiddetiyle kaldırıma ve yanında bulunan duvara vurarak takla attı. AA'nın haberine göre; sürücünün kazanın ardından kendi imkanlarıyla yaralı olarak aracından çıktığı, ticari bir otomobille olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Liman Caddesi bir süre ulaşıma kapandı.

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